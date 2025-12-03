محفل انس با قرآن در یاسوج
به مناسبت هفته قرآن، عترت و نماز محفل انس با قرآن با حضور بیش از ۴۰۰ دانشآموز دختر و پسر در شهرستان بویراحمد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس آموزش و پرورش بویراحمد گفت: برگزاری محافل انس با قرآن فرصت ارزشمندی برای آشنایی نوجوانان با مفاهیم نورانی قرآن کریم است و خوشبختانه استقبال دانشآموزان نشان میدهد که نسل امروز همچنان به ارزشهای معنوی و الهی توجه ویژه دارد.
حسین زاده افزود: این محفل با اجرای برنامههایی از جمله تلاوت قرآن توسط دانشآموزان، بیان نکات اخلاقی، جمعخوانی دعا و برگزاری مسابقات قرآنی همراه بود و تلاش شد تا فضایی معنوی و اثرگذار برای دانشآموزان فراهم شود.
وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در مدارس گفت: آموزش و پرورش بویراحمد برنامهریزی کرده است که اینگونه فعالیتهای فرهنگی و دینی تنها محدود به هفته قرآن نباشد و در طول سال نیز استمرار یابد تا انس دانشآموزان با قرآن در زندگی روزمره آنان نهادینه شود.