رئیس رسانه ملی با صدور حکمی محمد رستگار را به سمت معاون توسعه و فناوری رسانه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن حکم پیمان جبلی به این شرح است:

«نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند اجرایی جناب‏عالی، به‌موجب این حکم به سمت «معاون توسعه و فناوری رسانه» سازمان صداوسیما منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی و سرمایه انسانی متخصص، در راستای سند تحول سازمان، نسبت به تحقق مأموریت‌های ذیل اهتمام ورزید:

- طراحی و اجرای نقشه جامع تحول فناوری رسانه با رویکرد هم‌افزایی و هوشمندسازی فرایند‌ها

- ارتقا و صیانت از امنیت و پایداری زیرساخت‌های فنی در برابر تهدیدات اعم از سایبری و غیرسایبری و طراحی نظام پایش (مانیتورینگ) هوشمند و لحظه‌ای

- رصد و بهره‌برداری راهبردی از فناوری‌های نوین (هوش مصنوعی، کلان‌داده، رایانش ابری و ...) جهت نوسازی چرخه تولید و پخش

- توسعه و ارتقای زیرساخت‌های برودکست و برودبند با هدف افزایش کیفیت، گسترش پوشش و تسهیل دسترسی مخاطبان در بستر‌های متنوع

- استانداردسازی فنی، چابک‌سازی فرایند‌ها و مدیریت بهینه دارایی‌های مشهود و نامشهود جهت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها

- حفاظت فعال از سپهر فرکانسی و نقاط مداری ماهواره‌ای کشور و پیگیری منافع ملی در مجامع تخصصی بین‌المللی

- توانمندسازی سرمایه انسانی فنی، جانشین‌پروری و ارتقای مهارت‌های تخصصی متناسب با فناوری‌های روز رسانه

- تعامل نظام‌مند با زیست‌بوم فناوری کشور (دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان) جهت بومی‌سازی تجهیزات و قطع وابستگی فنی

ضمن قدردانی از تلاش‌های صادقانه و خدمات شایسته جناب آقای علیرضا شریفی در دوره تصدی این مسئولیت، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون شما را در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مسئلت دارم.

بنابر این گزارش، محمد رستگار متولد سال ۱۳۶۳ و دانش‌آموخته رشته‌های مهندسی برق و مدیریت رسانه است. در سوابق کاری وی مدیریت رصد و داده‌کاوی معاونت فضای مجازی، مدیرکلی راهبری اپراتور‌ها و سرپرستی اداره‌کل تأمین و تولید تلویزیون تعاملی و مدیریت نظارت و ارزیابی معاونت فضای مجازی به چشم می‌خورد.

وی پیش‌ازاین قائم‌مقام معاونت توسعه و فناوری رسانه سازمان بود.