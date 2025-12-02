وزیر ارتباطات در جلسه شورای اداری کرمان با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در اقتصاد فناوری‌محور کشور، گفت: کرمان با داشتن معادن غنی، صنایع بزرگ، موقعیت جغرافیایی کلیدی و نیروی انسانی نخبه، ظرفیت لازم برای پیشتازی در هوشمندسازی صنایع و ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه که با حضور محمد علی طالبی، استاندار و مدیران استانی برگزار شد؛ ابعاد تازه‌ای از رویکرد‌های دولت چهاردهم در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، هوشمندسازی صنایع و تحقق سهم ده‌درصدی اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد.

تأکید بر ضرورت جهش در اقتصاد دیجیتال و نقش کرمان در تحقق برنامه هفتم

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی باید براساس برنامه هفتم پیشرفت به ۱۰ درصد برسد گفت: تحقق این هدف با توجه به سهم فعلی کمتر از پنج درصدی، مستلزم سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیارد دلاری است و استان کرمان می‌تواند یکی از محور‌های اصلی این تحول باشد.

وی افزود: کرمان با برخورداری از معادن غنی، صنایع بزرگ، پهنه جغرافیایی راهبردی و نیروی انسانی نخبه، توان پیشتازی در هوشمندسازی صنعتی و رشد اقتصاد دیجیتال را دارد.

افتتاح ۳۴۷ پروژه ارتباطی و تبدیل کرمان به مرکز فرماندهی هوشمندسازی

وزیر ارتباطات با اشاره به افتتاح پروژه‌های ارتباطی گفت: از هفته دولت تاکنون، ۳۴۷ پروژه در حوزه ارتباطات استان با اعتباری معادل ۱۹ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است. بخشی از این پروژه‌ها امروز در جلسه شورای اداری به‌صورت نمادین رونمایی شد.

وی همچنین مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های سفر عنوان کرد و گفت: این مجتمع می‌تواند به مرکز فرماندهی اقتصاد دیجیتال استان و بازوی توانمند ملی و بین‌المللی تبدیل شود.

شتاب در مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری و توسعه نسل پنجم تلفن همراه

وزیر ارتباطات با اشاره به پروژه زیرساختی مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری گفت: مهاجرت از شبکه سیم مسی به فیبر نوری برای نخستین‌بار پس از نزدیک به یک قرن در دستور کار دولت قرار گرفته و این طرح، زیرساخت اصلی تحول دیجیتال محسوب می‌شود.

وی افزود: این پروژه در کرمان نیز آغاز شده و سازمان تنظیم مقررات مأموریت پیدا کرده است که روند اجرای آن در استان با شتاب ویژه دنبال کند تا کرمان در زمره استان‌های پیشرو قرار گیرد.

هاشمی ادامه داد: توسعه نسل پنجم تلفن همراه نیز در مسیر موازی با توسعه ارتباطات ثابت در حال اجرا است و با واگذاری فرکانس‌های موردنیاز به اپراتورها، کرمان شاهد افزایش سرعت پیاده‌سازی این فناوری خواهد بود.

توسعه ارتباطات روستایی با هدف بسط عدالت

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اجرای طرح خدمات عمومی اجباری (USO) اشاره کرد و گفت: توسعه ارتباطات روستایی به‌دلیل نبود توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی، تکلیف حاکمیتی است و منابع آن از سوی دولت تأمین می‌شود.

هاشمی این اقدام را بخشی از مأموریت عدالت‌محور وزارت ارتباطات دانست و افزود: توسعه ارتباطات در همه روستا‌های بالای ۲۰ خانوار تا پایان برنامه هفتم پیشرفت از اهداف قطعی است که باید محقق شود.

پیشتازی کرمان در پروژه‌های دولت هوشمند و اهمیت کدپستی مکان‌محور

وزیر ارتباطات همچنین عملکرد کرمان در حوزه «جی‌نف» و استانداردسازی نشانی مکان‌محور را جزو برترین عملکرد‌ها در کشور دانست و گفت: کدپستی مکان‌محور، همانند کدملی برای افراد، رکن هویت‌بخشی به مکان‌ها است و بدون آن، مدیریت انرژی، مدیریت آب، ارائه خدمات شهری و اجرای حکمرانی داده‌محور امکان‌پذیر نیست.

به گفته وزیر ارتباطات، همکاری دستگاه‌های اجرایی استان موجب شده است کرمان به یکی از استان‌های پیشرو در این عرصه تبدیل شود.

حمایت ویژه از تولید محتوا و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی در کرمان

وزیر ارتباطات در ادامه با بیان اینکه تولید محتوا در فضای مجازی در استان کرمان رشد قابل توجهی داشته و بخشی از آن به کشور‌های دیگر صادر می‌شود گفت: به‌همین منظور، مأموریت جدیدی به پارک تخصصی فاوا محول شده تا زمینه گسترش زیست‌بوم محتوا و توسعه شرکت‌های فعال در این حوزه فراهم شود.

وی همچنین بر ظرفیت‌های قابل‌توجه هوش مصنوعی در تولید محتوا و خدمات نوین تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم هوش مصنوعی با محوریت کرمان را مطرح کرد.

به گفته وزیر ارتباطات، این اقدام می‌تواند هم اشتغال پایدار در استان ایجاد کند و هم مسیر هوشمندسازی صنایع را تسریع کند.

تکیه بر بخش خصوصی و نگهداشت نخبگان استان

هاشمی بخش خصوصی را موتور محرک توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و تاکید کرد: اتکای هوشمندانه به بخش خصوصی، علاوه بر بهبود بهره‌وری، زمینه نگهداشت نخبگان و فعال شدن ظرفیت‌های انسانی استان را فراهم می‌کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به همکاری مشترک با وزارت آموزش‌وپرورش و معاونت علمی ریاست‌جمهوری در اجرای طرح «ایران دیجیتال» گفت: این طرح با هدف تربیت دانش‌آموزان و رهای کلیدی نیروسازی برای آینده اقتصاد فناوری‌محور کشور محسوب می‌شود.