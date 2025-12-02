پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان محیط زیست با اشاره به ثبت سالانه ۱۸ هزار آتشسوزی در کشور و تغییر الگوی وقوع آنها گفت: آتشسوزیها دیگر فصلی نیستند و زیست بوم بدون حمایت نمیتواند از عهده این شرایط برآید.
هادی کیا دلیری در نشست هم اندیشی مدیریت اطفای حریق جنگلهای زاگرس که به صورت ویدیو کنفرانس در این نشست حاضر شده بود، با اشاره به پیچیدهتر شدن الگوی وقوع آتشسوزیها در کشور، گفت: مجموعهای از عوامل در بروز و تشدید آتشسوزیهای جنگلی نقش دارند که آنها را به دو دسته عوامل مستعدکننده و عوامل شروعکننده تقسیم میکنیم. در برنامهریزیهای بلندمدت تمرکز ما کنترل عوامل مستعدکننده است و برای عوامل شروعکننده نیازمند برنامههای کوتاهمدت و واکنش سریع هستیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین عوامل شروعکننده آتشسوزیها دخالتهای انسانی بوده و در کنار تغییرات اقلیمی که شدت، گستره و سرعت وقوع آتشها را افزایش داده است. امروز آتشسوزیها فصلی نیستند و الگوی وقوع آنها تغییر کرده، بهگونهای که اکوسیستم بهتنهایی قادر به مقابله با این آشفتگیها نیست و نیاز به برنامههای حمایتی دارد.
وی با انتقاد از رویکرد سنتی در مقابله با آتشسوزیها ادامه داد: سالهاست که مدیریت ما در خاموش کردن آتش خلاصه شده، یعنی تا زمانی که آتش مشاهده نشود، اقدام نمیکنیم و همین رویکرد واکنشی باعث شده در بسیاری موارد با محدودیت تجهیزات و زمان مواجه شویم و مدیریت بحران دشوارتر شود.