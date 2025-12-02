به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه ناحیه نطنز در این آیین گفت: در نهم آذرماه سال ۶۱، همزمان ۹ شهید عملیات طریق القدس بر دوش مردم این شهرستان، تشییع و این روز به نام روز حماسه و ایثار شهرستان نطنز نامگذاری شد.

مسئول جبهه فرهنگی استان تهران نیز در این آیین با اشاره به تبیین جایگاه بی‌بدیل ایمان، بصیرت و مقاومت مردم شهرستان نطنز، گفت: انتقال این ارزش‌های جهاد و ایثار به نسل جوان ضروری است.