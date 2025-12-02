به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از دستگیری پنج شکارچی متخلف در مناطق کوهستانی بخش صومای برادوست خبر داد.

مختار خانی گفت: در جریان گشت و کنترل مستمر مأموران یگان حفاظت محیط زیست ارومیه، پنج نفر شکارچی متخلف در مناطق کوهستانی روستای شیکفتیک شناسایی و دستگیر شدند.

خانی افزود: از این افراد پنج قبضه اسلحه شکاری و لاشه دو قطعه کبک کشف و ضبط شده و پرونده متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه در پایان از شهروندان حیات‌وحش‌دوست خواست هرگونه تخلف در زمینه شکار و صید یا خریدوفروش و نگهداری جانوران وحشی را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش دهند.