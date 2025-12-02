کهگیلویه و بویراحمد؛
واریز مرحله پنجم تسهیلات قرض الحسنه به حساب بازنشستگان
مدیرکل تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد از واریز مرحله پنجم تسهیلات قرضالحسنه مستمریبگیران سال جاری خبر داد.
رسول چراغ سحر افزود: در مرحله پنجم برای ۲۴۲ نفر که پیشتر پیامک تأییدیه را از سرشماره بانک رفاه دریافت کرده بودند، وام قرضالحسنه واریز شد.
چراغ سحر گفت: از ابتدای سالجاری بیش از ۱۲۰۰ بازنشسته و مستمریبگیر دارای شرایط، تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی را دریافت کردهاند.
وی بازنشستگان دارای مدارک درمانی و سالخورده را در اولویت دریافت این تسهیلات بیان کرد و گفت: ۱۵۰ نفر از دریافت کنندگان تسهیلات، بیماران و افراد دارای بالاتر از ۷۸ سال سن بودهاند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان افزود: سقف تسهیلات قرضالحسنه در سال ۱۴۰۴ از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی نیز ۴ درصد سالانه با بازپرداخت ۲۴ ماه از محل حقوق مستمریبگیران است.
چراغ سحر با اشاره به شرایط موردنیاز برای ثبتنام وام بازنشستگان گفت: دریافت حقوق مستمری از طریق بانک رفاه کارگران، عدم استفاده از تسهیلات مشابه در سنوات قبل، نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق به سیستم بانکی کشور و اعلام شماره تلفن همراه به نام فرد متقاضی، از شرایط دریافت تسهیلات است.