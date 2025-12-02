به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل تأمین اجتماعی استان گفت: در این مرحله برای حدود ۲۴۲ نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی واریز شد.

رسول چراغ سحر افزود: در مرحله پنجم برای ۲۴۲ نفر که پیش‌تر پیامک تأییدیه را از سرشماره بانک رفاه دریافت کرده بودند، وام قرض‌ا‌لحسنه واریز شد.

چراغ سحر گفت: از ابتدای سال‌جاری بیش از ۱۲۰۰ بازنشسته و مستمری‌بگیر دارای شرایط، تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی را دریافت کرده‌اند.

وی بازنشستگان دارای مدارک درمانی و سالخورده را در اولویت دریافت این تسهیلات بیان کرد و گفت: ۱۵۰ نفر از دریافت کنندگان تسهیلات، بیماران و افراد دارای بالاتر از ۷۸ سال سن بوده‌اند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان افزود: سقف تسهیلات قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۴ از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی نیز ۴ درصد سالانه با بازپرداخت ۲۴ ماه از محل حقوق مستمری‌بگیران است.