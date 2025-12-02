فرماندار اندیکا گفت: طرح‌های آبرسانی این شهرستان با پیگیری استاندار خوزستان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی توسط آبفا و قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی (ع) بار دیگر فعال شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین کیانی بیان کرد: مردم اندیکا امسال در حوزه آب شرب رنج‌های بسیاری متحمل شدند که انتظار می‌رود با اجرایی شدن وعده مسئولان آب و فاضلاب خوزستان تنش آبی در ۲ بخش آبژدان و مرکزی تا پایان امسال حل شود.

وی افزود: طرح نیمه تمام آبرسانی تلوک و چاه گالری جزیره قرار است تا ۲ ماه آینده به بهره برداری برسد که گامی ماندگار در جهت رفع تنش آبی این شهرستان محسوب می‌شود.

فرماندار اندیکا ادامه داد: برای حل تنش آبی در بخش چلو آبفا استان قرار است طرح تقویت تاسیسات تنگ سرد للر، احداث چاه سر تنگ و طرح آبرسانی کمفه را تکمیل کند که با انجام این اقدامات تنش آبی در بخش چلو هم مرتفع می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: در اجرای این طرح‌ها خلف وعده‌ای صورت نگیرد و مردم این شهرستان از رنج دیرینه تنش آبی آسوده خاطر شوند.

اندیکا به رغم داشتن ۲ دریاچه سد گدار و شهید عباسپور همچنان با تنش آبی رو‌به‌رو هستند.