برگزاری همایش توجیهی هیئتهای نظارت بر انتخابات
نخستین همایش توجیهی هیئتهای نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا با حضور اعضا در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،آذریان دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ما از امروز وارد مرحله نظارت شدهایم گفت: ما باید در یک رخداد بزرگ اجتماعی که در آینده کشور بسیار اثرگذار است شرکت فعال داشته باشیم چرا که آبرو و عزت برای کشور، استان و شهرستانهای ماست.
وی با تاکید بر اینکه شوراها در جهت توسعه شهرها و روستاها نقش تعیین کنندهای دارند افزود:شورا نهادی است که توانسته در مسائل فرهنگی، اجتماعی و عمرانی شهرها و روستاها تاثیرگذار باشد و با صرف اعتبارات و هزینه کردها خدمات شایانی به مردم ارائه دهد.
دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان آذربایجان شرقی گفت:نظارت شما عزیزان در بحث انتخابات بسیار دقیق باشد و ابزار این نظارت قانون است باید مفاد آن را بدانیم و بر آن تسلط داشته باشیم تا مسیر ریل گذاری برای آینده به نحو احسن هدف گذاری شود.