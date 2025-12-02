به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: سد معبر و پارک‌های غیر مجاز علاوه بر ایجاد گره‌های سنگین ترافیکی، امنیت عبور و مرور را نیز مختل می‌کند.

سرهنگ علی اصغر زارع با بیان اینکه یکی از مشکلات مهم ترافیکی کلانشهر اصفهان، پارک‌های دوبل، توقف در مسیر ورودی پل ها، پارک مقابل ورودی منازل و سد معبر در هسته مرکزی شهر است افزود: این رفتار‌ها علاوه بر ایجاد گره‌های سنگین ترافیکی، امنیت عبور و مرور را نیز مختل می‌کند.

بگفته وی گشت‌های ویژه پلیس راهور با تمرکز در خیابان‌های پرتردد و چهارراه‌ها، مراکز خرید و محدوده‌های پر رفت و آمد معابر دورن شهری، تخلفات ساکن را با قاطعیت ثبت و اعمال قانون می‌کنند.

رئیس پلیس راهور استان گفت: رعایت مقررات ساده توقف و پارک، تاثیر چشم گیری در کاهش حجم ترافیک و افزایش امنیت در تردد‌ها دارد.