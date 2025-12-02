به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: با آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه انرژی خورشیدی در مجموعه باغ ارغوان به‌عنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی شهرداری اصفهان، بخش قابل توجهی از برق موردنیاز این مجموعه از طریق انرژی پاک تأمین شود.

علی حاجیان افزود: از لحاظ آفتاب‌گیری بهترین جانمایی برای احداث نیروگاه انرژی خورشیدی در مجموعه باغ ارغوان اجرا شده و با افتتاح این مجموعه ظرفیت تولید برق خورشیدی سازمان به ۱۷۶۰ کیلووات افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: آغاز بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در این مجموعه، گام مهمی در توسعه انرژی پاک و حرکت به سوی طرح‌های پایدار شهری است و باغ ارغوان را به الگویی برای مجموعه‌های تجاری-تفریحی سازگار با محیط زیست تبدیل می‌کند.

حاجیان با اشاره به اینکه باغ ارغوان تنها یک طرح شهری نیست، بلکه به‌عنوان یک قطب اقتصادی و گردشگری در شرق اصفهان ایفای نقش خواهد کرد، ادامه داد: قرارگیری آن در مجاورت فرودگاه شهید بهشتی و وجود امکاناتی همچون کارگوترمینال، ظرفیت صادرات گل و گیاه از اصفهان به مقاصد داخلی و بین‌المللی را تسهیل می‌کند.

وی گقت: مجموعه باغ ارغوان با مساحتی بیش از ۱۳ هکتار با هدف کاهش ترافیک محدوده بازار گل و گیاه همدانیان و راه اندازی یک فضای گسترده تفریحی-تجاری در شرق اصفهان طراحی و اجرا شده است و علاوه بر گلخانه‌ها و باغچه‌های گل‌های آپارتمانی، بخش‌های متنوعی مانند پرندگان زینتی، ماهی‌های زینتی و محله «فردا» برای آموزش کودکان را در خود جای داده است.