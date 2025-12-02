۲ سارقی که با یک دستگاه کامیونت اقدام به سرقت پروفیل‌های فلزی یک شرکت صنعتی کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: مأموران گشت انتظامی کلانتری ۱۳ شهر گز در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ مجید حاتمی افزود: در بازرسی از قسمت بار کامیونت مقادیر زیادی قوطی و پروفیل‌های قطعه قطعه شده کشف و در ادامه و طی تحقیقات تکمیلی مشخص شد بگفته وی راننده و سرنشین خودرو این اقلام را از یکی شرکت‌های صنعتی شهرستان سرقت و قصد انتقال آن به یک انبار ضایعاتی را داشتند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: در این رابطه هر ۲ متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.