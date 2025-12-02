

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر امور آب شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده گفت: طرح تأمین و انتقال آب اراضی دهدشت غربی از رودخانه مارون بعنوان یکی از طرح‌های ملی و از بزرگترین طرح‌های تامین آب کشاورزی در استان و شهرستان در سال ۱۳۹۰ عملیات اجرایی آن آغاز شد.

سید هادی خاضع با بیان اینکه در سنوات گذشته این طرح بنا به دلایلی از جمله خلع پیمانکار پیشرفت مطلوبی نداشت افزود: با تهیه اسناد جدید و برگزاری مناقصه قرارگاه خاتم الانبیا (موسسه فجر) بعنوان پیمانکار انتخاب و در تاریخ ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۱ عملیات اجرایی آن با روند مناسب و پیشرفت قابل توجهی از سر گرفته شد.

خاضع افزود: این طرح دارای دو ایستگاه پمپاژ با دو خط لوله با سایز هزار و هزار ۴۰۰ میلی متر با طول مسیر ۱۱ و۱۴ کیلومتر و یک مخزن مکش با دو مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی و۲۷ بیست هفت هزار متر مکعبیدر دست اجرا است.

وی با بیان اینکه بخشی از مسیر خط انتقال این طرح اجرا و مخزن مکش هم تکمیل شده است، اضافه کرد: در حال حاضر جبهه کاری تخلیه رسوب بند انحرافی، ایستگاه پمپاژ ثانویه ساختمان پست برق، ایستگاه پمپاژ اولیه و سوله ایستگاه پمپاژ ثانویه درحال اجرا است.

مدیر امور آب شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده ادامه داد: با بهره برداری از این طرح، زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای بیش از ۸ هزار نفر فراهم و ۵ پنج هزار ۷۰۰ هکتار از اراضی مرغوب بخش سوق و حومه غربی دهدشت تحت پوشش شبکه آبیاری قرار می‌گیرد.

فرماندار کهگیلویه هم پیشرفت کاری این طرح کشاورزی را ۴۰ درصد اعلام کرد و گفت: در سال جاری قریب ۳۰۰ میلیارد تومان از ردیف بودجه ملی و محل توازن اعتبار به این طرح اختصاص داده شد دارد.

ایرج کاظمی جو اعتبار مورد نیاز این طرح را برای تکمیل و بهره برداری هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در صورت تامین به موقع این مقدار اعتبار طرح طرح تأمین آب اراضی دهدشت غربی در سال ۱۴۰۶ به بهره برداری می‌رسد.