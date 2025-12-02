سازمان لیگ فدراسیون والیبال، ناظران و داوران هفته دوم لیگ برتر زنان را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران شنبه ۱۵ آذر با شش دیدار در شهر‌های قزوین، تبریز، آمل، بوشهر، کرج و گلپایگان پیگیری می‌شود.

برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران هفته دوم لیگ برتر زنان به قرار زیر است:

گروه A:

قزوین، سالن شهید بابایی، ساعت ۱۴

کلینیک دکتر فرهاد – سایپا تهران

ناظر فنی: نازآفرین فنودی، ناظر داوری: منیژه صادقی، داور اول: زهرا شیری و داور دوم: گل تکین پذیره



تبریز، سالن شهید توانا، ساعت ۱۴

مقاومت شهرداری تبریز – نفت امیدیه

ناظر فنی: نادیا پروانه، ناظر داوری: معصومه اسمعیل زاده، داور اول: ملیحه نوری و داور دوم: پریا علیخانی



آمل، سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۴

ماجان مازندران – صنعت مس رفسنجان

ناظر فنی: فائزه جعفری، ناظر داوری: مرضیه ابراهیم زاده، داور اول: هدیه صابری و داور دوم: معصومه شعبانی



گروه B:

بوشهر، سالن فجر، ساعت ۱۴

شاهین بندرعامری – فولاد مبارکه سپاهان

ناظر فنی: فرحناز محسنی، ناظر داوری: محبوبه زرنویس زاده، داور اول: زینب حقی و داور دوم: فاطمه فرجی



کرج، سالن انقلاب، ساعت ۱۴

شهر آرکا البرز – ملوان تهران

ناظر فنی: مریم آذربایجانی، ناظر داوری: زهره اعتمادی‌فر، داور اول: نرگس افشین و داور دوم: زهرا رضانژاد



گلپایگان، سالن کارگران، ساعت ۱۴

پدیده صنعت اوج گلپایگان – مهرگان شیراز

ناظر فنی: زهرا قویدل، ناظر داوری: لیلا ویسی، داور اول: فرحناز قویدل و داور دوم: سمانه اسدیان