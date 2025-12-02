پخش زنده
امروز: -
سازمان لیگ فدراسیون والیبال، ناظران و داوران هفته دوم لیگ برتر زنان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر زنان ایران شنبه ۱۵ آذر با شش دیدار در شهرهای قزوین، تبریز، آمل، بوشهر، کرج و گلپایگان پیگیری میشود.
برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران هفته دوم لیگ برتر زنان به قرار زیر است:
گروه A:
قزوین، سالن شهید بابایی، ساعت ۱۴
کلینیک دکتر فرهاد – سایپا تهران
ناظر فنی: نازآفرین فنودی، ناظر داوری: منیژه صادقی، داور اول: زهرا شیری و داور دوم: گل تکین پذیره
تبریز، سالن شهید توانا، ساعت ۱۴
مقاومت شهرداری تبریز – نفت امیدیه
ناظر فنی: نادیا پروانه، ناظر داوری: معصومه اسمعیل زاده، داور اول: ملیحه نوری و داور دوم: پریا علیخانی
آمل، سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۴
ماجان مازندران – صنعت مس رفسنجان
ناظر فنی: فائزه جعفری، ناظر داوری: مرضیه ابراهیم زاده، داور اول: هدیه صابری و داور دوم: معصومه شعبانی
گروه B:
بوشهر، سالن فجر، ساعت ۱۴
شاهین بندرعامری – فولاد مبارکه سپاهان
ناظر فنی: فرحناز محسنی، ناظر داوری: محبوبه زرنویس زاده، داور اول: زینب حقی و داور دوم: فاطمه فرجی
کرج، سالن انقلاب، ساعت ۱۴
شهر آرکا البرز – ملوان تهران
ناظر فنی: مریم آذربایجانی، ناظر داوری: زهره اعتمادیفر، داور اول: نرگس افشین و داور دوم: زهرا رضانژاد
گلپایگان، سالن کارگران، ساعت ۱۴
پدیده صنعت اوج گلپایگان – مهرگان شیراز
ناظر فنی: زهرا قویدل، ناظر داوری: لیلا ویسی، داور اول: فرحناز قویدل و داور دوم: سمانه اسدیان