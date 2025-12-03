به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسین یونسی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۹۲ هزار تن کالا از بندرانزلی ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۷۰ درصد افزایش داشت و همچنین ۴۳۵ فروند شناور در این مدت وارد بندرانزلی و ۲ هزار و ۱۸۴ کانتینر نیز تخلیه و بارگیری شد که نشان‌دهنده تقویت فعالیت مجتمع بندرانزلی است.

وی همچنین از سهم ۱۷ درصدی بندرانزلی در تخلیه غلات کشور در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: در این مدت بیش از ۲ میلیون و ۹۸۲ هزار تن غلات از بنادر شمالی به کشور وارد شد که ۵۱۴ هزار و ۵۴۴ تن معادل ۱۷ درصد از طریق بندر انزلی تخلیه شد و از مجموع ۶۷۱ هزار و ۵۹۶ تن روغن خام خوراکی واردشده به کشور هم، ۱۰۷ هزار و ۶۴۶ تن معادل ۸ درصد در بندر انزلی تخلیه شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان با اشاره به رشد عملیات تخلیه و بارگیری، صادرات و ترانزیت کالا در مجتمع بندری انزلی، گفت: در ۸ ماهه امسال، یک میلیون و ۳۳۰ هزار تن کالا در بندرانزلی تخلیه و بارگیری شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵ درصد افزایش یافته است و ۳۸۷ هزار تن کالا هم در این مدت از طریق این بندر به کشور‌های CIS صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد بیشتر است.

سیمان، مواد ساختمانی، مواد شیمیایی و مواد معدنی عمده اقلام صادراتی این بندر در سال ۱۴۰۴ را تشکیل می‌دهند.