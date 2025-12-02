بیش از ۵ هزار تُن ماهی قزل آلا در استان اصفهان صید و برداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر شیلات جهادکشاورزی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵ هزار تُن ماهی قزل آلا در استان صید و برداشت شده که پیش بینی می‌شود، این آمار تا پایان امسال به حدود ۱۱ هزار تُن برسد.

محمدرضا عباسی ادامه داد: در استان اصفهان هم اکنون حدود ۵۰۰ واحد آبزی پروری در استان به شکل دو منظوره کشاورزی و مزارع بزرگ فعالیت دارند، که به طور میانگین در هریک از این واحد حدود ۵ نفر به طور مسقیم فعالیت می‌کنند.

وی گفت: سمیرم، فریدونشهر، گلپایگان، فریدن، چادگان و ورزنه و هرند از عمده مراکز تولید و پرورش ماهی قزل آلا در استان است.

بر اساس سند امنیت غذایی در افق سال ۱۴۱۱ وزارت جهاد کشاورزی، تولید ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تُنی آبزیان در کشور برنامه‌ریزی و سهم هریک از استان‌ها نیز ابلاغ شده است.

استان اصفهان سالانه بیش از ۱۰ هزار تُن ماهی خوراکی تولید می‌کند.