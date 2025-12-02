پخش زنده
امروز: -
با ادامه آتشسوزی در جنگلهای توسکستان استان گلستان، بالگردهای هلال احمر برای مقابله با این بحران وارد عمل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام سازمان جمعیت هلال احمر، آتشسوزی گسترده در جنگلهای توسکستان استان گلستان بخشی از پوشش گیاهی منطقه را درگیر کرده و تیمهای امدادی هلالاحمر از ساعات ابتدایی حادثه وارد عملیات شدهاند. این حریق که در ارتفاعات و مناطق صعبالعبور گسترش یافته، موجب شده تا بالگرد امدادی هلالاحمر برای شناسایی کانونهای فعال آتش و انجام عملیات اطفا بهصورت هوایی به منطقه اعزام شود.