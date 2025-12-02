به گزارش خبرگزاری صداوسیما صبح امروز در برخی مناطق کشور از جمله در معلم کلایه استان قزوین، ماکو در آذربایجان غربی و خرم آباد و رومشکان در استان لرستان باران بارید.

همچنین سازمان هواشناسی با پیش بینی تشدید فعالیت سامانه بارشی، برای سواحل خزر هشدار نارنجی صادر کرد.

بر اساس این پیش بینی از امشب تا پیش از ظهر پنج شنبه در گیلان، مازندران و گلستان رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید و در نواحی سردسیر بارش برف و کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.

جاری شدن روان آب و آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها بویژه در گردنه‌های کوهستانی و احتمال سقوط سنگ از ارتفاعات از مخاطرات این رخداد جوی اعلام شده است.

در این هشدار به هموطنان توصیه شده از سفر‌های غیرضروری و توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌های این سه استان خودداری کنند.