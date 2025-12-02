پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: پیش بینی میشود از امروز سه شنبه ۱۱ آذر تا پنج شنبه در برخی ساعات شاهد بارش باران باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری با اشاره به وضعیت هوای امروز گفت: آسمان نیمه ابری تا ابری و غبارآلود است و در برخی ساعات بارش باران و وزش باد خواهیم داشت.
وی با اشاره به بارش باران پراکنده در ارتفاعات برای فردا ادامه داد: چهارشنبه آسمانی صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد خواهیم داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم افزود: روز پنج شنبه هم آسمان نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات وزش باد ملایم پیش بینی میشود.
صبوری بیشینه دما در این سه روز را به ترتیب ۱۷، ۱۸ و ۱۴ ذکر کرد.