به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار علی والی راستی فرمانده تیپ انصارالحسین استان همدان گفت: درختکاری در قالب پویش شهدای اقتدار به مناسبت هفته بسیج و روز جهانی خاک را در ۱۰ نقطه استان اجرا کردیم و تا اسفندماه، ۲ هزار درخت خواهیم کاشت.

شاهرخ شجاعی فر معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیزگفت: از آغاز نهضت ملی کاشت یک میلیارد درخت که سهم همدان ۱۲ میلیون است، تا کنون ۶ میلیون و ۲۰۰ نهال در استان تولید شده و ۶ میلیون و ۳۰۰ نهال و بذر به مناسبت‌های مختلف در مناطق مختلف استان همدان کاشته شده است.