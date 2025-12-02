چهارمین نشست شورای مسکن استان خوزستان به ریاست سید مهران علم‌الهدایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، امروز در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این جلسه که با حضور مدیران‌عامل دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بانک‌ها، نهاد‌های خدمات‌رسان و مسئولان مرتبط تشکیل شد، عملکرد هر دستگاه در اجرای طرح‌های حوزه مسکن به‌صورت جزئی و مرحله‌به‌مرحله مورد بررسی قرار گرفت.

معاون عمرانی استاندار در این نشست بر لزوم اجرای دقیق تعهدات تأکید کرد و گفت: تمامی مصوبات و تعهدات ثبت‌شده در جلسات گذشته شورا، به‌طور کامل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و با هرگونه تعلل، کم‌کاری یا ترک فعل، برخورد قاطع خواهد شد.

در ادامه، دستگاه‌های مختلف گزارش آخرین وضعیت پروژه‌های ساخت مسکن، چالش‌های اجرایی و اقدامات اصلاحی خود را ارائه کردند.

علم‌الهدایی با اشاره به اهمیت تسریع در روند ساخت و تحویل مسکن در استان تصریح کرد: هدف ما حل ریشه‌ای مشکلات حوزه مسکن و تسهیل خانه‌دار شدن مردم است و این مسیر با نظارت مستمر و تصمیم‌گیری‌های دقیق دنبال می‌شود.