فیلم کوتاه «دوچرخهی آبی» به کارگردانی سیاوش ساعدپناه و تهیهکنندگی سعید نجاتی به بخش فیلمهای کردی دوازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم دهوک در اقلیم کردستان عراق راه پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این فیلم خداحافظی معلمی در اورامان را به تصویر میکشد و دوچرخه آبی جا مانده او که دستبهدست میچرخد وآدمهایی را به هم پیوند میدهد را روایت میکند.
سیاوش ساعدپناه قبلا با ساختن آثاری، چون بابردوو درخت انار و سرزمین سبز جوایزی را در ایران و جهان کسب کرده است.
دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم دهوک، ۱۸ تا ۲۵ آذر ماه جاری در شهر دهوک اقلیم کردستان عراق برگزار میشود.