مدیرکل امور مالیاتی خوزستان با اشاره به حمایت از توسعه فرهنگی و مذهبی در خوزستان گفت: یکی از اجزای مورد حمایت در طرح نشان دار کردن مالیات اماکن مذهبی و فرهنگی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی با اشاره به اجرای طرح «نشان مالیات» اظهار داشت: در نخستین سال اجرای این طرح در سال ۱۴۰۳، پروژه احداث مدرسه علمیه سفیران حضرت امیرالمؤمنین (ع) در شهرستان کارون با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال به عنوان پروژه نشاندار استان خوزستان معرفی و با مشارکت صد درصدی مودیان مالیاتی تکمیل اعتبار شد.
وی افزود: «در دومین سال اجرای طرح نشان مالیات در سال ۱۴۰۴ نیز، پروژه تکمیل طرح دارالقرآن خانواده کمری در شهرستان دزفول با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال به عنوان پروژه نشاندار استان تعریف و با انتخاب و مشارکت کامل مودیان مالیاتی، تأمین مالی و تکمیل اعتبار شد.
خورشیدی با ارائه آمار گفت: در مجموع طی دو سال نخست اجرای طرح نشان مالیات، ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار به دو پروژه مذهبی و فرهنگی استان اختصاص یافت که تمامی آن با مشارکت صد درصدی مودیان تأمین شد. این مشارکت گسترده نشاندهنده اعتماد مردم به نظام مالیاتی و باور آنان به نقش مستقیم مالیات در توسعه زیرساختهای دینی و فرهنگی است.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان تأکید کرد: دینگرایی یکی از عناصر بنیادین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و مردم خوزستان با روحیه دینی و انقلابی خود، میراث خون شهدا را پاس میدارند. موفقیت طرح نشان مالیات در استان، نتیجه همین همدلی و اعتماد عمومی است که امروز در قالب پروژههای مذهبی و فرهنگی به ثمر نشسته و آیندهای روشنتر برای نسلهای بعدی رقم خواهد زد.