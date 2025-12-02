پخش زنده
امروز: -
آیین کلنگزنی دبستان شهید جورابیان در منطقه محروم زویه اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مراسم، با حضور فرمانده سپاه ولیعصر (عج)، معاون عمرانی استاندار خوزستان، رئیس قرارگاه جهادی حضرت ابوالفضلالعباس (ع)، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان و جمعی از مسئولان استانی نیز برگزار شد.
این رویداد در راستای پروژهی تخریب و بازسازی ۸ فضای آموزشی با ۸۴ کلاس درس و با مشارکت قرارگاه جهادی حضرت ابوالفضلالعباس (ع) و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان انجام پذیرفت.
همچنین در حاشیهی این آیین، تفاهمنامهی همکاری برای اجرای این پروژهی عمرانی-آموزشی میان ادارهکل نوسازی مدارس و قرارگاه جهادی حضرت ابوالفضلالعباس (ع) به امضا رسید.
این اقدام در راستای سیاستهای توسعه زیرساختهای آموزشی، محرومیتزدایی و ارتقای کیفیت فضای تحصیل دانشآموزان در مناطق کمتربرخوردار استان صورت گرفته است.