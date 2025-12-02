بیست‌وششمین جشنواره تئاتر قم، پس از چند روز رقابت هنری گروه‌های نمایشی، با معرفی برترین آثار در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بیست‌وششمین جشنواره تئاتر قم، دبیر این جشنواره گفت: امسال ۴۴ نمایش به دبیرخانه جشنواره معرفی شد که پس از ارزیابی هیئت داوران، در نهایت ۵ اثر به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب و برای حضور در جشنواره فجر معرفی شدند.

صدیقه مشایخی افزود: موضوعاتی، چون جنگ دوازده‌روزه، دفاع مقدس، جهاد و شهادت در بخش قابل‌توجهی از آثار امسال به چشم می‌خورد و نشان می‌دهد هنرمندان قم همچنان با نگاه مسئولانه به مسائل ارزشمند و هویتی جامعه می‌پردازند.