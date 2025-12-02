به گفته ناظر عالی شرکت‌های توزیع، تحویل برق به صنایع انرژی‌بر کشور در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با رشد ۳.۷ درصدی همراه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید سعید میرشریفی ناظر عالی شرکت‌های توزیع با اعلام اینکه تحویل برق به صنایع انرژی‌بر کشور در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با رشد ۳.۷ درصدی همراه شد گفت: این آمار نشان می‌دهد اقدامات حمایتی دولت از جمله فراهم‌سازی امکان احداث نیروگاه و فروش برق مازاد، امکانات دیگری نظیر خرید برق از تابلو آزاد و سبز، تخصیص ارز بیشتر برای تأمین مواد اولیه، نقش مهمی در پایداری تأمین برق صنایع ایفا کرده است.

ناهید خدادادی گزارش می‌دهد؛