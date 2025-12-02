به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مرتضی ایمانی گفت: کارآگاهان صبح امروز هنگام گشت‌زنی در محدوده خاوران، به یک موتورسیکلت فاقد پلاک با دو سرنشین که با کلاه و ماسک چهره خود را پوشانده بودند، مشکوک شدند که بعد از تعقیب و گریز با شلیک گلوله دستگیر شدند.

وی با اعلام این خبر که پس از طی مسافتی هر دو نفر بدون خسارت جانی دستگیر شدند گفت:هویت متهمان مشخص شد و موتورسیکلت فاقد اصالت نیز به پارکینگ منتقل گردید.

به گفته سرهنگ ایمانی، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ با اجرای طرح‌های هوشمندانه و گشت‌های هدفمند، به هیچ‌وجه اجازه سوءاستفاده و ایجاد ناامنی در معابر عمومی را نخواهند داد.