به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه شورای معادن استان با حضور سید مهران علم‌الهدی، معاون عمرانی استانداری و مهرام روانبخش، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از مسئولان در محل استانداری برگزار شد.

در این نشست بحث و تبادل نظر عمیقی پیرامون محور‌های کلیدی فعالیت‌های معدنی استان صورت گرفت.

موضوعاتی، چون بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی، رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی برای حفاظت از طبیعت خوزستان، تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوز‌ها برای سرمایه‌گذاران و ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محوریت این نشست، تصمیم‌گیری برای بررسی کارشناسانه و فنی تمامی مسائل مطرح‌شده با رویکردی حقوقی در جلسات آتی بود.