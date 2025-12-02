پخش زنده
در جلسه شورای معادن خوزستان بر لزوم بررسی کارشناسانه و حقوقی مسائل این حوزه با رویکردی متوازن میان توسعه اقتصادی و حفظ محیطزیست تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه شورای معادن استان با حضور سید مهران علمالهدی، معاون عمرانی استانداری و مهرام روانبخش، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از مسئولان در محل استانداری برگزار شد.
در این نشست بحث و تبادل نظر عمیقی پیرامون محورهای کلیدی فعالیتهای معدنی استان صورت گرفت.
موضوعاتی، چون بهرهبرداری بهینه از منابع معدنی، رعایت دقیق ملاحظات زیستمحیطی برای حفاظت از طبیعت خوزستان، تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوزها برای سرمایهگذاران و ضرورت همافزایی میان دستگاههای مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محوریت این نشست، تصمیمگیری برای بررسی کارشناسانه و فنی تمامی مسائل مطرحشده با رویکردی حقوقی در جلسات آتی بود.