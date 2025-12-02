پخش زنده
مدیرکل زنان و خانواده شهرداری تهران اعلام کرد: در هفته زن و روز مادر برنامههای ویژهای برای بانوان تدارک دیده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مریم اردبیلی با اشاره به افتتاح فاز اول باغ راه حضرت زهرا (س) در روز مادر گفت: برنامههای ویژهای برای زنان و مادران در طول باغ راه حضرت زهرا تدارک دیده شده است.
وی افزود: اجرای کنسرت با موضوع مادر در پنج نقطه شهر تهران، برنامه ویژه زنان سرپرست خانوار، نورافشانی، مپینگ، اجرای رویداد تار و پود، جشن بزرگ مادران تهران با مشارکت شبکه دو صداوسیما در برج میلاد از دیگر برنامههای تدارک دیده شده برای خانوادهها در روز مادر است.
مدیرکل زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: برخی از زیرساختهای شهری ویژه بانوان از جمله یک مجموعه شهربانو بزرگ، مجموعه شهردخت و ۲۵ مرکز کارآفرینی کوثر افتتاح خواهد شد.
اردبیلی افتتاح بازارچههای خوداشتغالی بانوان را بخش دیگری از برنامههای هفته زن عنوان کرد و گفت: طبق مصوبه شورا برای روز زن مترو و اتوبوس رایگان است و در طول هفته هم بسته تفریحی فراغتی داریم، مثل استفاده از موزه، سینما، که با تخفیف ۳۰ تا ۷۰ درصد بانوان تهران ارائه خواهد شد.