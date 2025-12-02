به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق اعلام اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، فراخوان بورس تحصیلی متقابل دولت مجارستان در رشته‌های متنوع در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای سال ۲۰۲۷- ۲۰۲۶ منتشر شد.

در متن این فراخوان آمده است هر ساله فراخوان بورس تحصیلی دولت مجارستان در آبان ماه یا آذر ماه اعلام می‌گردد. برنامه بورس تحصیلی Stipendium Hungaricum توسط دولت مجارستان به منظور ترویج بین‌المللی شدن آموزش عالی مجارستان و جذب دانشجویان خارجی برتر از سراسر جهان ایجاد شده است.

بورس تحصیلی Stipendium Hungaricum، که معتبرترین برنامه بورس تحصیلی آموزش عالی دولت مجارستان است، طیف گسترده‌ای از دوره‌ها را برای دانشجویان بین‌المللی با سوابق تحصیلی عالی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می‌دهد؛ این بورس با هدف حمایت از بین المللی شدن آموزش عالی مجارستان و توسعه مداوم آن، تقویت روابط بین المللی جامعه دانشگاهی و تحقیقاتی و ارتقای شهرت و رقابت پذیری آموزش عالی مجارستان در سراسر جهان است.

ان برنامه که توسط دولت مجارستان در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد، توسط وزارت امور خارجه و تجارت نظارت و توسط بنیاد عمومی Tempus مدیریت می‌شود، بر اساس توافق‌نامه‌های آموزشی دوجانبه بین مجارستان و دولت‌های کشور‌های فرستنده (از جمله ایران) است و در حال حاضر در پنج قاره در تقریبا ۸۰ کشور و منطقه در دسترس است، و بیش از ۵۰۰۰ دانش آموز بین المللی را هر ساله جذب می‌کند. بیش از ۶۰۰ رشته تحصیلی کامل به متقاضیان ارائه می‌شود که تمام رشته‌های تحصیلات عالی در تمام سطوح، از جمله برنامه‌های پاره وقت و دکترا را پوشش می‌دهد.

مزایای بورس تحصیلی دولت مجارستان برای دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به صورت تأمین کامل هزینه‌های تحصیلی خواهد بود؛ این بورس‌ها برای تمامی رشته‌ها در سه مقطع تحصیلی ارائه می‌شود که متقاضیان باید تا ۲۵ دی ۱۴۰۴ (۱۵ ژانویه ۲۰۲۶) نام‌نویسی کنند.

علاقه‌مندان برای اطلاع از جزئیات این فراخوان به وبگاه سازمان امور دانشجویان مراجعه کنند.