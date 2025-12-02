حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه برای دیدار و رایزنی با مقام‌های اوگاندایی با استقبال مشاور ارشد رئیس جمهور این کشور، وارد کامپالا پایتخت اوگاندا شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ​هدف از این سفر بررسی مناسبات دوجانبه، پیگیری مقدمات برپایی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و فنی دو کشور و برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی اوگاندا با موضوع توسعه تعامل تجاری و سرمایه‌گذاری، اعلام شده است.

مشاور ارشد رئیس جمهور اوگاندا در امور غرب آسیا که پیش‌تر سابقه سفارت در ایران را نیز در کارنامه دارد در مراسم استقبال از معاون وزیر امور خارجه با خوشامدگویی به هیات ایرانی، بر اهمیت تبادل هیئت‌ها و توسعه همکاری‌های دوجانبه در همه زمینه‌ها تاکید کرد. آقای کیسوله، حوزه کشاورزی را به عنوان یکی از محور‌های اصلی و دارای اولویت در روابط اقتصادی دو کشور معرفی و بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در این عرصه، تاکید کرد.

سفر معاون اقتصادی وزیر امور خارجه و هیئت همراهش در چارچوب سیاست‌های کلی دستگاه سیاست خارجی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های قاره آفریقا و تنوع بخشی به شرکای تجاری کشورمان در این قاره انجام شده است و انتظار می‌رود نتایج مذاکرات و نشست‌های این هیئت، گام‌های موثری در ارتقای سطح روابط اقتصادی و فنی میان ایران و اوگاندا درپی داشته باشد.