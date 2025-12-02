به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره مطبوعات آستان قدس رضوی در آیین معرفی روزنامه جنگل به‌ عنوان ارگان رسانه‌ای نهضت جنگل، گفت: این روزنامه در ۱۹ شعبان ۱۳۳۵ قمری برابر با ۲۰ خرداد ۱۲۹۶ شمسی، به‌صورت چاپ سنگی، در قطع ۳۵ در ۲۲ سانتی‌متر منتشر و به سرعت در آن دوره، محبوب شد.

ابراهیم حافظی افزود: آگاهی‌بخشی در امور مملکت از جمله اهداف روزنامه جنگل بود و این روزنامه خود را نگهبان حقوق ایرانیان، معرفی می‌کرد.

وی ادامه داد: روزنامه جنگل به‌عنوان مرجع رسمی اطلاع‌رسانی نهضت جنگل تقویت شد و نقش نظارتی میرزا کوچک خان را نیز تایید کرد، در حقیقت میرزا کوچک خان در چاپ مقالات آن، نقش مستقیم نداشت، اما مدیران را انتخاب و در دفتر روزنامه با سران جنگل، دیدار می‌کرد.

حافظی گفت: روزنامه جنگل با دولت‌هایی که منافع مملکت را نادیده می‌گرفتند، مخالفت و فساد اداری را نیز، رصد می‌کرد.

وی اظهار کرد: این روزنامه در ۱۰ ذی‌القعده ۱۳۳۸ قمری بسته شد که این امر نشانه فشار‌های سیاسی و نظامی بر نهضت جنگل بود. آرشیو ۳۸ شماره‌ای روزنامه جنگل به‌عنوان سند روشنی از مشروطه‌ خواهی، ضد استعماری بودن و دفاع از وحدت ملی آن، باقی مانده است.

حافظی ادامه داد: میرزا کوچک خان جنگلی از معدود قهرمانان انقلاب مشروطیت و نهضت جنگل است که با رشادت و شجاعت و جوانمردی به جنگ استبداد و استعمار رفت و در راه کسب آزادی و استقلال ایران و حفظ و حراست مرز‌های وطن به شهادت رسید.

میرزا یونس فرزند میرزا بزرگ که بعد‌ها مشهور به میرزاکوچک خان جنگلی شد، در سال ۱۲۹۸ هجری قمری در محله استاد سرای رشت و در خانواده‌ای مذهبی چشم به جهان گشود؛ جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان، بعد از نهضت مشروطه خواهی، یکی از مردمی‌ ترین نهضت‌ های محلی ایران است که خواستار قطع دست بیگانگان از کشور و استقلال و سربلندی ایران بود.

نهضت جنگل اگر چه نتوانست به آرمان‌های سیاسی خود دست یابد، ولی جنگلی‌های به جا مانده از این نهضت، منشا جریان‌های فرهنگی مهمی در گیلان شدند؛ میرزا کوچک جنگلی پس از چندین سال مبارزه و جنگ و گریز علیه نظام مستبد شاهنشاهی، با تعداد اندکی از یاران خود برای جمع‌آوری قوا به طرف خلخال حرکت کرد که در کوه‌ های تالش در برف و بوران اسیر شد و به شهادت رسید.

با شهادت میرزاکوچک خان در روز دوشنبه یازدهم آذرماه سال ۱۳۰۰ هجری خورشیدی (سوم ربیع الثانی ۱۳۴۰ ق) نهضت جنگل به نقطه پایان خود رسید.