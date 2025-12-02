معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: افزون بر پنج تن پسماند شیمیایی و دارویی از مراکز درمانی و دارویی شهرستان دزفول کشف و به صورت اصولی معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داود سلمان‌پور بیان کرد: پسماند‌های شیمیایی، دارویی و دارو‌های تاریخ مصرف گذشته بیمارستانی، درمانگاهی و داروخانه‌های شهرستان در راستای حفظ محیط زیست و صیانت از حقوق شهروندان جمع آوری شد.

وی افزود: مراحل امحای پسماند‌های شیمیایی و دارویی شهرستان دزفول توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی دزفول و با هماهنگی سازمان محیط زیست شهرستان انجام شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی دزفول تصریح کرد: تمامی پسماند‌های شیمیایی، دارویی و دارو‌های تاریخ گذشته مراکز درمانی و دارویی از سال ۱۴۰۱ تاکنون هر سه ماه یکبار جمع آوری و برای معدوم سازی قانونی به اصفهان منتقل می‌شوند.

سلمانپور از شهروندان خواست پس از مشاهده یا اطلاع از تولید و عرضه محصولات غذایی و آشامیدنی غیرمجاز به سامانه ۱۹۰ یا مدیریت غذای معاونت غذا و دارو مقابل مجتمع تفریحی تجاری مادر گزارش دهند.