دانشآموز همدانی با ارائه طرحی نوآورانه در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی موفق شد رتبه سوم جشنواره جوان خوارزمی را در کشور کسب کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس اداره استعدادهای درخشان استان همدان گفت: در بیستوهفتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی، «دیانا جمالی» دانشآموز نخبه همدانی توانست با کسب رتبه سوم کشوری، افتخار بزرگی را برای استان رقم بزند.
موسوی افزود: طرح انفرادی «دیانا جمالی»، از دبیرستان اندیشمندان شهر همدان در گروه علمی کشاورزی و منابع طبیعی، با ابتکار ساخت دستگاه سنتز نانو فیلتر زیستی جلبک اسپیروژیر و بررسی عملکرد آن در تصفیه پسابهای صنعتی و کشاورزی، رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داد.
او تاکید کرد: از میان هزار و۸۱۲ طرح اولیه، تنها ۴۶ طرح از ۱۹ استان کشور پذیرفته شدند.
طرح ارائهشده توسط این دانشآموز نخبه همدانی، گامی نوین در عرصه اختراعات و نوآوریهای علمی کشور به شمار میآید و میتواند زمینهساز پیشرفتهای مهمی در حوزه کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی باشد.