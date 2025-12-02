به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،سلسله نشست‌های تخصصی توسعه مسکن در ایران در نشست هفتم خود با موضوع نقش پژوهش در سیاست‌های کلان مسکن، از ساعتی قبل به شکل وبیناری با حضور صاحبنظران توسط بخش آموزش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی آغاز شد .

در این نشست، موضوعاتی همچون نقش پژوهش در کاهش هزینه‌های آزمون و خطار در برنامه‌های مسکن، شناسایی و تحلیل ریشه‌های عدم تمایل سیاست‌گذاران در پذیرش و به کارگیری نتایج پژوهش‌ها، و بررسی الگوهای موفق مراکز فکر تاثیرگذار بر سیاستگذاری‌ها به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود.

غزال راهب، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، و صاحبنظران دیگری از جمله محمد شکرچی زاده، احمد سعیدنیا و حسین ایمانی جاجرمی در این نشست به تشریح سرفصل های تعیین شده در موضوع نقش پژوهش در سیاست‌های کلان مسکن می‌پردازند.

دبیری این نشست نیز برعهده مریم زارعیان عضو هیات علمی مرکز تحقیقات است.

شرکت در این نشست رایگان است و به شرکت کنندگان نیز گواهینامه معتبر حضور ارایه خواهد شد.