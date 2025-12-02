پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: الگوهای پیشیابی نشان میدهد که از امشب سامانهای سرد و بارشی وارد استان خواهد شد و بخشهای مختلف استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اصحابی گفت: بارشها از بامداد فردا بهصورت پراکنده آغاز میشود و فعالیت آن تا ظهر روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: طی این مدت انتظار میرود بارش باران با شدت و ضعف متناوب در سطح استان رخ دهد و دمای هوا نیز تا ۸ درجه نسبت به امروز کاهش یابد.
این کارشناس هواشناسی همچنین از بارش برف در ارتفاعات استان خبر داد و گفت: با توجه به شرایط پیشِرو، اختلال در تردد جادهای بهویژه در محورهای کوهستانی دور از انتظار نیست.
اصحابی با هشدار نسبت به احتمال آبگرفتگی برخی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانهها افزود: شهروندان و رانندگان ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، تمهیدات لازم را برای عبور از مسیرهای کوهستانی در نظر داشته باشند.