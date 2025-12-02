جان گرفتن دوباره شرکت بحران زده نکاچوب
شرکت نکاچوب بعد سالها بحران و تعطیلی آماده ورود به فصل تازهای از تولید و توسعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرعامل شرکت نکاچوب، با تشریح اقدامات گسترده انجامشده طی ماههای اخیر، خبر از عبور این مجموعه از بحرانهای مالی و عملیاتی با حمایت استاندار مازندران داد و گفت: امروز نکاچوب نهتنها احیا شده بلکه آماده ورود به فصل تازهای از تولید و توسعه است.
عباس غفوری با اشاره به شرایط دشوار آغاز مدیریت خود گفت: خط نئوپان این شرکت راکد و هیچ تعمیراتی هم نشده بود، اما با صرف هزینهای بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان این خط را دوباره راهاندازی و تولید از سر گرفته شد
وی ضمن تقدیر از حمایتهای استاندار مازندران و فرماندار میاندورود، ادامه داد: علاوه بر برگزاری جلسات متعدد با سرمایهگذاران نامههای زیادی به مسئولان برای رفع موانع تولید و بازگرداندن نکاچوب به جایگاه واقعی خود انجام شد.
مدیرعامل نکاچوب با اشاره به اقدامات مالی و حقوقی شرکت افزود: بدهیهای سنواتی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد و عوارض آلایندگی محیط زیست مجموعاً ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود تعیین تکلیف شد
غفوری گفت: ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از بدهیها پرداخت و ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دیگر با کمک مسئولان بخشوده شد.
او با بیان اینکه ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدهی تأمین اجتماعی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۳ بابت سخت و زیانآور پرداخت شد ادامه داد: حقوق و بیمه کارکنان که پیشتر تا چهار یا پنج ماه با تأخیر پرداخت پرداخت میشد امروز بهصورت کامل و منظم انجام میشود
غفوری ضمن تقدیر از همراهی و حمایت هیات مدیره شرکت، اضافه کرد: مطالبات پرسنل بازنشسته نیز به مبلغ ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت و قرارداد سال ۱۴۰۳ به ارزش ۱۴۵ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.
مدیرعامل نکاچوب درباره ساماندهی داراییهای شرکت گفت: ۹ دستگاه ماشینآلات سنگین شرکت اجاره داده شد که درآمدی معادل ۵۰۰ میلیون تومان ایجاد کرد.
او افزود: قراردادهای اماکن مسقف نیز ساماندهی شد و سه مورد از آنها با درآمد ماهیانه یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان به نتیجه رسید.
غفوری با بیان اینکه کارخانه ندوپان نیز بهصورت آزمایشی اجاره داده شد، ادامه داد: قرارداد مشارکت یا حقالعملکاری به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان منعقد شد.
مدیرعامل نکاچوب افزود: بدهی ۵۰ میلیارد ریالی شرکت به شهرداری بابت عوارض ساختمانی، بدهی سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی بیمه تکمیلی، بدهیهای مربوط به حاملهای انرژی شامل آب، برق و گاز به مبلغ سه میلیارد تومان و بدهیهای مربوط به چوب، چسب و قطعات به اشخاص حقیقی و حقوقی به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسویه شد.
او با اشاره به رفع مشکلات قضایی شرکت گفت: پروندههایی که موجب توقیف ماشینآلات و حسابهای شرکت شده بود، تعیین تکلیف و حسابهای شرکت پس از چهار سال انسداد بازگشایی شد.
مدیرعامل شرکت نکاچوب با بیان اینکه حدود شش و نیم میلیارد ریال مطالبات به حساب شرکت بازگشت داده شد، افزود: ۱۷ پرونده حقوقی منجر به صدور اجراییه و توقیف اموال به نفع شرکت شد که بالغ بر هفت میلیارد تومان ارزش داشت و در خصوص دعاوی گذشته نیز حدود ۱۱ میلیارد تومان به نفع شرکت وصول و رد دعوی شد.
غفوری درباره احیای ناوگان نقلیه گفت: ۱۵ دستگاه خودرو و ۹ ماشین راهسازی که بیش از ده سال بلااستفاده و فرسوده بودند، دوباره راهاندازی شدند و به چرخه تولید یا اجاره بازگشتند.
او ادامه داد: ۲۵۰۰ متر مربع زمین شرکت که سالها در اختیار افراد سودجو بود، بازپسگیری و حصارکشی شد.