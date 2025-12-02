هواشناسی مازندران اعلام کرد سامانه بارشی از فردا چهارشنبه وارد استان می‌شود و بارش برف و باران، وزش باد شدید و کاهش دما را به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی اعلام کرد: سامانه بارشی از اوایل وقت فردا چهارشنبه ۱۲ آذر تا صبح پنجشنبه وارد استان خواهد شد و بارش باران، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش ۴ تا ۱۰ درجه دما و بارش برف در مناطق کوهستانی از جمله پیامدهای فعال شدن این سامانه بارشی است.

شعبانپور افزود: بر اساس این گزارش آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی، اختلال در تردد، ریزش سنگ و رانش زمین در جاده‌های کوهستانی از پیامدهای فعالیت این سامانه در مازندران است.

کارشناس هواشناسی به مردم توصیه کرد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها اقامت نداشته باشند و از تردد در جاده‌ها و محورهای کوهستانی، فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی خودداری کنند.

وی افزود: باغداران توجه کنند تا ۱۰ روز آینده سرمای شدیدی که به محصولات آن‌ها آسیب بزند نخواهیم داشت.