رئیس پلیس فتای استان یزد از کلاهبرداری در فضای مجازی با ساخت بدافزار برای استخدام ارگان‌های دولتی و انتشار آن در برنامه‌ها و سایت‌های درج آگهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حسن ابوالحسینی‌گفت: پس از مراجعه شهروندان با شکایت کلاهبرداری از طریق درج آگهی استخدام در برنامه دیوار به این پلیس، این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بررسی اولیه مشخص شد سوداگران فضای مجازی با انتشار آگهی استخدام ارگان‌های دولتی در بستر سایت‌های درج آگهی، شهروندان را با پیشنهادات کذب و اغوا کننده، ترغیب به واریز وجه ثبت نام کرده و یا با نصب بدافزار بر روی تلفن همراه، حساب بانکی شهروندان را خالی می‌کنند.

ابوالحسینی تصریح کرد: متاسفانه با وجود اطلاع رسانی‌های گسترده هنوز افرادی با اعتماد بی‌جا، با پرداخت مبالغ هنگفت متضرر می‌شوند. شهروندان باید در نظر داشته باشند آگهی‌های استخدام را تنها از وب‌سایت‌های رسمی و قابل اطمینان دنبال کنند.

رئیس پلیس فتا استان یزد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بلافاصله موضوع را از طریق پل ارتباطی ۰۹۶۳۸۰ به کارشناسان مرکز فوریت‌های سایبری پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم به عمل آید.