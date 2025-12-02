به منظور پیشگیری از کمبود ویتامین D و ارتقای سطح سلامت دانشجویان، طرح توزیع ماهیانه مکمل ویتامین D برای نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه گفت: کمبود ویتامین D یکی از شایع‌ترین کمبود‌های ریزمغذی در جامعه است و دانشجویان به دلیل ساعات طولانی حضور در کلاس‌ها و قرار نگرفتن در معرض نور مستقیم خورشید، از گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند.

نقیایی افزود: بر همین اساس، طرح مکمل‌یاری ویتامین D برای دانشجویان این دانشگاه آغاز شده و ماهیانه قرص‌های ۵۰ هزار واحدی بین آنها توزیع می‌شود.

وی تصریح کرد: این برنامه به مدت حداقل ۶ تا ۹ ماه ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود پس از پایان دوره مصرف، کمبود ویتامین D در دانشجویان به طور کامل رفع شود و ذخیره لازم برای ماه‌های آینده نیز ایجاد گردد.

نقیایی اظهار داشت: بر اساس مطالعات انجام‌شده، حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد دانشجویان دچار کمبود یا کمبود زمینه‌ای ویتامین D هستند و بهترین راه جبران، استفاده منظم از مکمل‌هاست.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه نیز با تأکید بر اهمیت سلامت دانشجویان گفت: سلامت جسمی دانشجو نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد آموزشی، حرفه‌ای و فعالیت‌های اجتماعی او دارد.

حجت الاسلام خراسانی افزود: توزیع ماهیانه مکمل ویتامین D همراه با وعده ناهار برای بیش از سه هزار و ۵۰۰ دانشجو اجرا می‌شود تا سهمی در حفظ و تقویت سلامت آینده‌سازان حوزه درمان کشور داشته باشیم.