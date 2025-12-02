به دنبال افزایش موارد ابتلا به سویه جدید آنفلوآنزا ، مدارس شهرستان های بجنورد و راز و جرگلان فردا چهارشنبه ۱۲ آذر ماه به صورت غیرحضوری و در بستر شاد فعالیت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛سید مجتبی علوی‌ مقدم، معاون عمرانی استاندار و جانشین ستاد بحران خراسان شمالی گفت: براساس گزارش‌های دانشگاه علوم پزشکی و آموزش‌ و پرورش، برای جلوگیری از گسترش بیماری تصمیم به تعطیلی حضوری مدارس در این شهرستان ها گرفته شده است.

وی تأکید کرد : استفاده از ماسک در تمامی مجامع عمومی الزامی بوده و پرهیز از برگزاری برنامه‌ها و تجمعات گروهی برای کنترل بیماری ضروری است.