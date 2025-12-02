به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس بیمارستان اسدآباد گفت: بیماری آنفولانزا امسال درمقایسه با پارسال ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.

دکتر رامین لطفی افزود: در شهرستان اسدآباد روزانه ۶۰۰ نفر به بیمارستان مراجعه می‌کنند که ۲۵۰ نفر از آنها با علائم آنفولانزا در مسیر درمان قرار می‌گیرند.

او با بیان اینکه هیچگونه کمبود کادر درمان و دارو برای مقابله با آنفولانزا در این شهرستان وجود ندارد تاکید کرد: در درمان آنفولانزا بدون مشورت پزشک نباید از آنتی بیوتیک‌ها استفاده کرد، زیرا موجب مقاومت می‌شود.