شهردار منطقه ۵ از پایان عملیات اجرایی تعریض بزرگراه شهید لشگری، از رودخانه کن تا پل صنایع هوایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا سیما، محمدرضا پوریافرگفت: این طرح که با هدف کاهش ترافیک، افزایش ایمنی و روانسازی تردد انجام شد، با افزودن یک خط، ظرفیت عبوری این محور اصلی را افزایش داده است.
وی ادامه داد: طرح تعریض بزرگراه شهید لشگری با هدف کاهش گرههای ترافیکی، افزایش ایمنی تردد، کوتاه کردن زمان سفرهای درونشهری و روانسازی جریان حرکت خودروها به مرحله بهرهبرداری رسید.
پوریافر محدوده اجرای این طرح زیرساختی را از رودخانه کن تا پل صنایع هوایی برشمرد و افزود: از ابتدای شروع عملیات، برنامهریزی دقیقی برای انجام مراحل مختلفی از جمله حفاری، شناسایی و رفع موانع، تا اجرای لایههای مختلف عمرانی با حداقل اختلال در تردد روزمره شهروندان انجام شد. در تمامی این فرآیند، رعایت استانداردهای ایمنی کارگاهی و کنترل کیفی اجرا در اولویت قرار داشت.
شهردار منطقه ۵ در ادامه تصریح کرد: با تکمیل این پروژه و افزوده شدن یک لاین جدید، ظرفیت حمل و نقل این محور اصلی به شکل محسوسی افزایش یافته است. از این پس، شهروندان میتوانند از مسیری امنتر، استانداردتر و با روانترافیک بالاتری بهرهمند شوند.