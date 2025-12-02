عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: روند تأمین و تخصیص اراضی برای مشمولان قانون جوانی جمعیت در شهر‌های مختلف کشور شتاب گرفته و تاکنون برای بیش از ۱۴۰ هزار متقاضی زمین تأمین یا واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، تقی رضایی، عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، از تأمین و تخصیص زمین برای بیش از ۱۴۰ هزار متقاضی مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.

به گفته وی، واگذاری زمین در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ممنوع است و متقاضیان این مناطق در شهرهای اطراف یا محل زادگاهشان تعیین‌تکلیف می‌شوند.

رضایی اعلام کرد تاکنون زمین بیش از ۷۷ هزار نفر تخصیص یافته و زمین مورد نیاز برای بیش از ۶۲ هزار نفر نیز فراهم شده است.

ثبت‌نام در چارچوب این قانون از مهر ۱۴۰۰ آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر مشمول نهایی طرح شناخته شده‌اند.

او تأکید کرد روند تخصیص زمین در مراحل پایانی قرار دارد و به‌زودی بخش بیشتری از متقاضیان تعیین‌تکلیف خواهند شد.