به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شورای استانی احیای توس بعد از گذشت ۱۰ سال امروز با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شد و چندین مصوبه برای عملیاتی کردن طرح احیای توس داشت.

غلامحسین مظفری امروز در این نشست که با حضور نماینده دفتر معاون اول رئیس جمهور، شهردار مشهد، مدیران کل میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و عضو شورای شهر مشهد در محل استانداری برگزار شد، با تاکید بر عملیاتی کردن طرح فعلی «احیای توس» افزود: این طرح از جمله احیای قبرستان سفالقان، باغ مفاخر و مشاهیر توس باید عملیاتی شود و به حال خود رها نشود.

وی اظهار کرد: در شرایط بحرانی وضعیت آبی، حدود ۶۷ هزار ویلا در توس ساخته شده است و بسیاری از آن‌ ها با حفر چاه‌ های غیرمجاز از منابع زیرزمینی بهره می‌ برند که نیازمند ساماندهی است.

وی ساخت‌ و سازهای غیرمجاز در حریم توس را از موانع اصلی توسعه دانست و گفت: برای توس باید بنای نمادین و دروازه‌ ای طراحی شود که ما در زمینه تامین اعتبار مشکلی نداریم و طراحی دروازه‌ های شمالی و جنوبی مشهد آغاز شده است.

مظفری بیان کرد: فردوسی سرمایه عظیم فرهنگی ایران است و باید منطقه تاریخی توس را آن‌ گونه که شایسته نام این شاعر بزرگ و بلندآوازه است، گرامی داشت و در این رابطه شهرداری، مصوبه شورای شهر را برای احیای توس دارد و باید به‌ طور جدی اجرایی شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: زمانی ستاد اجرایی برای احیای توس در خراسان رضوی شکل گرفته بود و این موضوع به طور جدی پیگیری می شد اما بعدها برای چندین سال این موضوع به فراموشی سپرده شد.

وی ادامه داد: با این حال تاکنون اقدامات خوبی نسبت به گذشته برای احیای توس انجام شده و شرایط بهتر و مسیر دسترسی به توس بهبود یافته است.

مظفری اظهار کرد: اگر قرار است منطقه توس احیاء شود فقط از طریق خود استان قابل انجام است و نمی‌ توان فقط به پیگیری سازمان‌ ها در مرکز اکتفا کرد، مطالبه جدی استان و پیگیری مجدانه از طریق مدیران استانی برای احیای توس کارساز خواهد بود.

وی اضافه کرد: اکنون فضایی برای احیای توس در کشور شکل گرفته که موضوعی کم نظیر است، رئیس جمهور، معاون اول وی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای میراث فرهنگی و فرهنگ و ارشاد اسلامی به احیای توس توجه ویژه ای دارند و بر تاثیر تمدنی خراسان بزرگ در ایران واقف هستند، سه وزیر فرهنگی کشور خراسانی و علاقه‌ مند و دلبسته به این خطه هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول در توس گفت: در زمینه فعالیت‌ های فرهنگی و هنری پیرامون فردوسی از نقالی تا تولید فیلم و انیمیشن بر اساس داستان‌ های شاهنامه در استان کم‌ کاری شده است. در حالی که از هر صفحه شاهنامه می‌ توان اثری هنری آفرید.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: از هم اکنون برنامه‌ های فرهنگی و هنری ویژه روز فردوسی با محوریت طرح هایی چون شاهنامه‌ خوانی و نقالی طراحی و اجرا شود و ۲۵ فروردین ماه سال آینده اختتامیه این برنامه‌ ها باشد.

مظفری با تاکید بر لزوم ایجاد هویت مستقل برای شهرداری منطقه توس گفت: عنوان آن به جای «منطقه ۱۳ شهرداری مشهد»، «منطقه تاریخی توس» نام‌ گذاری شود تا در تعاملات ملی و بین‌ المللی جایگاه تاریخی این منطقه حفظ شود.

وی با اشاره به تشکیل هیات اجرایی احیای توس و مصوب شدن مدیریت هیات امنایی آرامگاه فردوسی گفت: تأمین اعتبار این طرح در دستور کار است و برای بررسی نهایی به زودی با معاون اول رئیس جمهور دیداری انجام می شود.

مظفری افزود: احیای توس تنها با اقدامات عمرانی ممکن نیست؛ بخش نرم‌ افزاری و فرهنگی آن بسیار تعیین‌ کننده است. باید گروه‌ های پژوهشی و دانشگاهی به میدان بیایند تا با ارائه ایده‌ های نو این طرح به معنای واقعی احیاء شود.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه باید یک صدای واحد از استان مبنی بر احیای توس شنیده شود، گفت: برگزاری نشست شورای عالی احیای توس با حضور معاون اول رئیس جمهوری پیگیری می‌ شود.

وی تعریف نشان جهانی فردوسی را جزو اقدامات قطعی برای پیگیری دانست و افزود: همه ما باید تلاش کنیم تا شهرداری منطقه تاریخی توس قدرتمند و پردرآمد باشد در این صورت اثربخش خواهد بود، خیلی از گره‌ ها و گرفتاری‌ ها بحث‌ های نرم افزاری است که با ورود و تقویت گروه‌ های پژوهشی و دانشگاهی قابل احیا خواهد بود.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ورود بخش خصوصی برای احیای منطقه تاریخی توس گفت: اتاق بازرگانی به عنوان نخستین اتاق بازرگانی کشور کمیسیون فرهنگی به راه انداخته است که نگاه خوبی به تلفیق فرهنگ و اقتصاد است، حضور بخش خصوصی در عرصه فرهنگ و تشکل‌ های مردم نهاد برای توسعه فعالیت‌ های فرهنگی و هنری پیرامون شاهنامه و فردوسی به احیای توس کمک شایانی خواهد کرد.