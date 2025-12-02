پخش زنده
فرشته اقتداری، در نخستین دیدارش در در مسابقات رنکینگ جهانی هند مقابل نماینده میزبان به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات اسکواش رنکینگ جهانی، با جایزه ۱۵ هزار دلاری، در شهر چنای هند در حال برگزاری است و فرشته اقتداری، نماینده ایران در نخستین دیدارش مقابل نماینده هند به برتری رسید.
اقتداری، ملیپوش کشورمان در نخستین دیدار مقابل آنجالی سموال بازیکن هندی با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید. اقتداری با رنک ۲۳۸ موفق شد سموال هندی که رنک ۱۵۷ دنیا را دارد مغلوب کند.
فرشته اقتداری در دومین دیدار خود امروز به مصاف چینگ هی فونگ از هنگکنگ با رنک ۹۸ میرود و در صورت پیروزی در این دیدار به جمع ۸ نفر برتر رقابتها راه خواهد یافت.