عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران شهر‌های جدید با حضور در شهر جدید علوی، روند تصویب و اجرای طرح شهر جدید خلیج فارس را بررسی کرده و بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های استانی برای پیشبرد این طرح تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی امیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید به همراه امین مسعودی مدیرکل دفتر معماری و شهرسازی این شرکت با هدف پیگیری آخرین وضعیت طرح شهر جدید خلیج فارس وارد شهر جدید علوی شد.

در این سفر جلسه‌ای با معاون عمرانی استانداری هرمزگان، مدیرعامل و مسئولان شهرسازی شهر جدید علوی، مدیران راه‌وشهرسازی، شهرداری و رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد.

در این نشست، روند تصویب طرح، چالش‌های اجرایی و نیاز به تقویت همکاری نهادهای استانی برای سرعت‌بخشی به پروژه مورد بررسی قرار گرفت. امیدی همچنین در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان با استاندار هرمزگان درباره تعیین تکلیف حریم شهر جدید خلیج فارس گفت‌وگو کرد.

او در ادامه سفر خود از زیرساخت‌های شهر جدید علوی بازدید کرد و وضعیت پروژه‌های در دست اجرا را ارزیابی نمود.

بررسی مسیرهای دسترسی و برنامه‌ریزی برای تقویت ارتباطات میان کانون‌های جمعیتی از دیگر محورهای این بازدید بود. امیدی تأکید کرد آماده‌سازی زیرساخت‌ها نقش مهمی در آغاز رسمی اجرای طرح شهر جدید خلیج فارس خواهد داشت.