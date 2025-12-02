پخش زنده
امروز: -
یازدهمین جشنواره ملی موسیقی فولکلور «بیت و حیران» با حضور هنرمندانی از ۲۰ استان کشور در شهرستان سردشت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این جشنواره طی مراسمی با حضور فرماندار، امامجمعه سردشت، جمعی از هنرمندان و علاقهمندان محلی، و نیز هنرمندان ۲۰ استان کشور در سالن یادمان شهدای هفتم تیر آغاز به کار کرد.
دبیر جشنواره در آیین افتتاحیه گفت: در یازدهمین دوره جشنواره بیت و حیران سردشت، ۴۰۶ اثر برای شرکت ارسال شده بود که در نهایت ۲۵۰ اثر در بخشهای تکنوازی و تکخوانی و ۱۲ گروه در بخش گروهنوازی موفق به حضور در جشنواره شدند.
حسن حسنزاده با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی تعداد شرکتکنندگان اظهار داشت: پیام همنوایی، همصدایی و همدلی ملت بزرگ ایران از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.
وی یادآور شد که این جشنواره طی سه روز در قالب بخشهای مقام، بیت، لاوک، بند، عاشقی، آوازهای محلی و تکنوازی سازهای اصیل ایرانی در سه نوبت صبح و عصرو شب برگزار میشود.