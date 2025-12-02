پخش زنده
امروز: -
نماینده تنیس باویلچر کشورمان موفق شد یکبار دیگر در رنکینگ جهانی این رشته قرار بگیرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسین ممیپور که پیش از این سابقه حضور در رنکینگ جهانی تنیس باویلچر را در اختیار داشت، پس از حضور در ۲ مسابقه برونمرزی، موفق به حضور مجدد در رنکینگ جهانی شد و در جایگاه ۲۲۵ جهان قرار گرفت.
مسابقه نخست وی مربوط به سال قبل و در راستای حمایت فدراسیون و اعزام تیم ملی به مسابقات مقدماتی جام جهانی صورت گرفت و دومین حضور نیز به شرکت در رویداد آزاد ترکیه در هفته قبل باز میگردد.
کسب امتیاز لازم در رنکینگ جهانی برای بدست آوردن سهمیه بازیهای پاراآسیایی و پارالمپیک ضروری است و ورزشکاران باید امتیاز لازم را برای حضور در این دو رویداد بزرگ، کسب کنند.