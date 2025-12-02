پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه حملونقل عمومی، کلیدیترین راهحل مقابله با آلودگی هوا است، گفت: قانون هوای پاک نیازمند بهروزرسانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران در جلسه امروز شورای شهر با بیان اینکه برخی دستگاهها به وظایف خود عمل نکردهاند، تصریح کرد: وزارت کشور یکی از نهادهایی است که باید به تهران و شهرهای مختلف اتوبوس بدهد و به دلایل شرایط مالی و دیگر دلایل این اقدام را انجام ندادند. حتی اتوبوسهای قراردادهای منعقد شده در سالهای قبل را نیز تحویل ندادند و یا کمتر تحویل دادند.
مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران نیز با انتقاد از عملکرد دستگاههای مسئول در حوزه آلودگی هوا از افزایش نگرانکننده شمار فوتیها طی یک ماه گذشته خبر داد و خواستار ورود جدی قوه قضائیه به موضوع ترکفعلها شد.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران نیز در نشست امروز گفت: بلاتکلیفی محلات تاریخی منطقه ۱۲ به دلیل محدودیتهای میراثی به تهدید ایمنی شهروندان تبدیل شده است.